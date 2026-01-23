Стало известно, из-за чего образовалась пробка на ул. Вишневского в Казани

На сетях произошла авария

Пробка на ул. Вишневского образовалась в результате аварии на объекте Казанских тепловых сетей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Согласно опубликованной фотографии, в результате аварии на сетях образовался пар, который значительно ухудшил видимость на данном участке дороги, что и повлекло за собой ДТП.

Затор образовался по всей ул. Вишневского со стороны ул. Калинина и поворота на ул. Тихомирнова. Движение оказалось затруднено на участке протяженностью 2 км.



— Госавтоинспекция Казани напоминает участникам дорожного движения быть внимательными и соблюдать требования: дорожных знаков, регулировщиков и сигналов светофоров, — говорится в сообщении.

Никита Егоров