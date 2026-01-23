Из-за ремонта водопровода в ряде домов в трех районах Казани отключат воду

Также может наблюдаться понижение давления водоснабжения еще почти на 100 улицах

Фото: Динар Фатыхов

Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе в ряде домов Кировского, Вахитовского и Приволжского районов Казани отключат воду. Ее перекроют ориентировочно до 08:00 24 января, сообщила пресс-служба казанского «Водоканала».

Отключение коснется адресов:

ул. Столярова, дома №6, 15, 15а, 17, 39, 39, корп. 1, 2;

ул. Большая, дома №2, 4, 70, 98/1, 26, 98;

ул. Серп и Молот, дома №26, 28;

ул. Урицкого, дома №27, 31/53;

ул. Кл. Цеткин, дома №9, 11, 13;

ул. Большая, нечетные номера домов от № 21 по №49;

ул. Казахская;

ул. Ваисова;

ул. Япеева, 19.

Также может наблюдаться понижение давления водоснабжения еще почти на 100 улицах. Полный список можно посмотреть здесь.

При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Заявки на подвоз принимают по телефону: 231-62-60.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на объекте Казанских тепловых сетей образовалась пробка протяженностью почти 2 км.



Никита Егоров