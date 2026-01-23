В ряде домов Казани возникли проблемы с теплом

Температура воздуха в городе понизилась до -27 градусов

Фото: Реальное время

Как минимум в четырех многоквартирных домах по улицам Павлюхина, Роторной и Достоевского в Казани понизили температуру батарей. Об этом сообщили читатели «Реального времени».

Напомним, сегодня произошла авария на объекте Казанских тепловых сетей на улице Вишневского.

По словам одного из них, в доме №27 на улице Роторной наблюдаются холодные батареи, а один из подъездов заволокло паром. На месте работает ремонтная бригада и определяет источник аварии. Сроки восстановления работы теплоносителей пока неизвестны. Как сообщили «Реальному времени» в «Татэнерго», это не связано с аварией на Вишневского.

Прямо сейчас, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха в Казани составляет -27 градусов. Ранее Гидрометцентр Татарстана предупреждал о морозах до -35 градусов.

Денис Петров