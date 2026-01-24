В ряде домов на проспекте Победы в Казани отключили воду из-за аварии

Воды не будет до завершения ремонтных работ

Фото: Артем Дергунов

В двух многоквартирных домах и в одном соцучреждении по адресам проспект Победы, 139а к. 1, 139а к. 2, 139 к. 4 отключили воду из-за аварии на водопроводном колодце.

Как сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала», место аварии уже локализовано, пострадавших нет. Сейчас специалисты откачивают воду, а затем выполнят аварийно-восстановительные мероприятия и уберут наледь.

Вода в упомянутых домах будет отключена до завершения работ.

Ранее сообщалось, что из-за резких заморозков в центре Казани произошла авария на тепловых сетях. Из-за этого на перекрестке Островского/Вишневского произошло ДТП, а коммунальщикам пришлось отключать воду в жилых домах.

Также накануне в четырех домах Казани возникли проблемы с теплом из-за аварии.

Никита Егоров