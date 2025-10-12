Центробанк приостановил голосование за дизайн новой банкноты 500 рублей

Причиной такого решения стали массовые попытки накрутки количества голосов за определенные объекты

Фото: Елизавета Пуншева

Банк России принял решение приостановить процедуру выбора символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Причиной такого решения стали массовые попытки накручивания количества голосов за определенные объекты, сообщает пресс-служба регулятора.

— Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования, — сказано в сообщении.

Представители Центробанка подчеркнули, что текущий перечень предлагаемых символов останется неизменным. После проведения анализа всех каналов голосования будут разработаны новые условия проведения процедуры.

Новые даты проведения голосования будут объявлены дополнительно.

Ранее стало известно, что в Чечне разыграют несколько iPhone 17 среди проголосовавших за символ «Грозного-Сити» для оборотной стороны банкноты в 500 рублей. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. ЦБ запустил онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры 1 октября.

Наталья Жирнова