ЦБ запустил онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры

На лицевой стороне будут представлены достопримечательности Пятигорска, а на реверсе — объекты Северо-Кавказского федерального округа.

Фото: Динар Фатыхов

Центральный банк России запустил общественное голосование по выбору дизайна новой банкноты номиналом 500 рублей. Участники голосования смогут повлиять на внешний вид денежного знака, выбрав два ключевых элемента для его оформления. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В рамках голосования предстоит определить изображения для двух сторон банкноты. На лицевой стороне будут представлены достопримечательности Пятигорска, а на реверсе — объекты Северо-Кавказского федерального округа. Каждый участник сможет выбрать по одному символу для каждой стороны банкноты.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

— Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты. Дизайн купюры включает изображения первого и второго плана, а также фоновые изображения и микрорисунки. Все они будут располагаться на банкноте с учетом защитных элементов. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России, — сказано на сайте.

Завершится выбор символов 14 октября в 12:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что ЦБ не отрицает, что Дворец земледельцев может попасть на новую купюру номиналом 1000 рублей.

Наталья Жирнова