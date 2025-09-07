Казанская «Стрела-Ак Барс» — обладатель Кубка России по регби — 2025
Этот триумф стал вторым Кубком России в истории казанской команды
Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» завоевал Кубок России — 2025! В финальном матче, прошедшем на «ВТБ Арене» в Москве, казанцы одержали победу над «Локомотивом-Пензой» со счетом 13:7.
«Стрела-Ак Барс» вышла в финал, уверенно обыграв «Енисей-СТМ» со счетом 48:24. «Локомотив», в свою очередь, в полуфинале оказался сильнее «Красного Яра» (19:10).
В новейшей истории команды провели между собой 14 матчей. Благодаря победе в финале Кубка России — 2025 «Стрела-Ак Барс» сравняла счет побед в личных встречах с «Локомотивом» — 7:7. Этот триумф стал вторым Кубком России в истории казанской команды.
