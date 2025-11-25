Глава Wildberries написала открытое письмо ЦБ, правительству и Федеральному Собранию

По ее словам, нападки банков на маркетплейсы объясняются желанием снизить затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов

Фото: Михаил Захаров

Глава Wildberries Татьяна Ким написала открытое письмо ЦБ, правительству и Федеральному Собранию. Полный текст обращения приводит «Коммерсантъ».

По словам предпринимательницы, причиной для написания письма стали публичные атаки на отечественный цифровой бизнес. Татьяна Ким подчеркнула, что российские цифровые платформы вместе с государством системно развивали малый и средний бизнес, для которого маркетплейсы — практически единственная возможность выйти на многомиллионную аудиторию.



— Тем удивительнее слышать нападки со стороны Сбера в адрес наших селлеров. Глава государственного банка сначала публично озвучивает впечатляющую цифру о якобы неуплате 1,5 трлн руб. налогов маркетплейсами за 2025 год из-за скидок. Но позже Сбер дает пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за «налогового арбитража» продавцов маркетплейсов, применяющих спецрежимы. Мол, крупные бизнесы платят НДС, а малые — работают по упрощенной схеме. Так малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях Сбера преступниками. При этом Сбер сам применяет налоговые льготы на банковские услуги, — утверждает глава Wildberries.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Как говорится в письме, банки требуют запретить программы лояльности для потребителей при оплате банками маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. «Что взамен? Где гарантии, что эти банки точно так же будут давать скидки покупателям, добившись запрета для маркетплейсов?» — говорит предпринимательница.

— Пять игроков, выступивших с критикой оплаты банками маркетплейсов, за девять месяцев 2025 года аккумулировали колоссальный объем чистой прибыли в размере 1,93 трлн руб. В то же время суммарный результат профильных финтех-подразделений торговых площадок («ВБ Банк», «Озон Банк», «Яндекс Банк») и экосистемного «МТС Банка» составляет около 79 млрд руб. То есть финансовый ресурс первой группы превышает совокупную прибыль e-commerce-банкинга более чем в 24 раза, — сообщила Татьяна Ким.

Банкам невыгодно инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах, ведь у многих есть свои собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины, добавила она. Тезис о невозможности равноправной борьбы разбивается о фактическое наличие у банков собственных торговых платформ.



— Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. <...> Я обращаюсь к Банку России, правительству России и Федеральному Собранию РФ с просьбой дать пространство для конструктивного диалога между гигантами банковского сектора и молодой отраслью российской экономики — цифровыми платформами — во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны, — заключила глава Wildberries.

Напомним, ранее руководители крупнейших российских банков — Сбербанка, «Альфа‑банка», «Т‑Банка», ВТБ и «Совкомбанка» — обратились с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер‑министру Михаилу Мишустину. Они просили ограничить инвестиции маркетплейсов в прямые скидки и акции, а также установить единые цены, не зависящие от способа оплаты.

Центробанк поддержал банки в споре с маркетплейсами по вопросу разных цен в зависимости от способа оплаты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также выступила с предложением запретить продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков этих платформ.



При этом в Татарстане количество продавцов на меркеплейсах по итогам девяти месяцев увеличилось более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Галия Гарифуллина