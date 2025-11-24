Количество продавцов маркетплейсов в Татарстане выросло на 7%

Их число превысило 72 тысячи

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам девяти месяцев количество онлайн-продавцов увеличилось более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в около 72 тыс. субъектов. Об этом сообщили в Минэкономики РТ.

За три квартала текущего года наибольшие траты пришлись на продукты питания, мебель и товары для дома, одежду и обувь, цифровую и бытовую технику, а также цифровые товары.

Ранее Центробанк поддержал банки в споре с маркетплейсами по вопросу разных цен в зависимости от способа оплаты. Для контроля за соблюдением этого требования предлагается привлечь ФАС.



Рената Валеева