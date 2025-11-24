Количество продавцов маркетплейсов в Татарстане выросло на 7%
Их число превысило 72 тысячи
В Татарстане по итогам девяти месяцев количество онлайн-продавцов увеличилось более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в около 72 тыс. субъектов. Об этом сообщили в Минэкономики РТ.
За три квартала текущего года наибольшие траты пришлись на продукты питания, мебель и товары для дома, одежду и обувь, цифровую и бытовую технику, а также цифровые товары.
Ранее Центробанк поддержал банки в споре с маркетплейсами по вопросу разных цен в зависимости от способа оплаты. Для контроля за соблюдением этого требования предлагается привлечь ФАС.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».