Центробанк России поддержал банки в споре с маркетплейсами

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина направила письмо главе Минэкономики по вопросу разных цен в зависимости от способа оплаты

Фото: Дарья Пинегина

Центробанк поддержал банки в споре с маркетплейсами по вопросу разных цен в зависимости от способа оплаты. Как сообщает «Коммерсант», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина направила письмо главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложениями по урегулированию конфликта.

В документе содержится инициатива запретить онлайн‑платформам устанавливать разные цены на товары в зависимости от выбранного покупателем способа оплаты. Для контроля за соблюдением этого требования предлагается привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Кроме того, Эльвира Набиуллина выступила с предложением запретить продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков этих платформ. По ее мнению, такие продукты получают неконкурентные преимущества по сравнению с предложениями других участников банковского рынка.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Минэкономики отметили, что закон «О платформенной экономике» уже предусматривает возможность устанавливать требования к ценообразованию на онлайн‑платформах. Представители ведомства подчеркнули необходимость комплексного подхода к введению любых ограничений: важно заранее оценить, как они повлияют на продавцов и покупателей.

Ранее руководители крупнейших российских банков — Сбербанка, «Альфа‑банка», «Т‑Банка», ВТБ и «Совкомбанка» — обратились с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер‑министру Михаилу Мишустину. В обращении банкиры просили ограничить инвестиции маркетплейсов в прямые скидки и акции, а также установить единые цены, не зависящие от способа оплаты.



Наталья Жирнова