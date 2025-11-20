Польша выделит $100 млн на военную помощь Украине до конца 2025 года

Программа PURL предусматривает финансирование поставок вооружений Украине

Фото: Олег Тихонов

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава в рамках программы PURL предоставит Киеву $100 млн на военную помощь до конца 2025 года. Об этом польский министр заявил журналистам.

— Я также собираюсь еще до конца года перечислить из бюджета МИД $100 млн на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, из средств которой мы (страны ЕС) закупаем американское оружие, — подчеркнул Сикорский.

Программа PURL предусматривает финансирование поставок вооружений Украине.

Ранее Германия выступила за предоставление Украине беспроцентного кредита в размере около €140 млрд, обеспеченного активами России, замороженными в странах Евросоюза. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. В июле Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине до разрешения ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Под заморозку попали программы экстренного кредитования, включая €17,2 млрд, выделяемых из замороженных российских активов, и €12,5 млрд в рамках Ukraine Facility.

Сегодня министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО, назвав такую ситуацию несправедливой.

Еще в октябре Нидерланды объявили о выделении дополнительной помощи Украине в размере €25 млн для поддержки энергетического сектора страны.

Рената Валеева