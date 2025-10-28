Нидерланды выделят Украине €25 млн на дополнительную энергетическую помощь

Около €10 млн будут использованы для закупки газа за рубежом

Фото: Реальное время

Правительство Нидерландов объявило о выделении дополнительной помощи Украине в размере €25 млн для поддержки энергетического сектора страны. Об этом во вторник сообщил кабмин Нидерландов.

— Правительство выделило средства на 2026 год для помощи Украине в чрезвычайных ситуациях и сейчас потратит €25 млн на дополнительную энергетическую поддержку, — говорится в официальном заявлении правительства.

Выделенные средства будут направлены на экстренные меры по восстановлению и поддержанию энергетической инфраструктуры Украины:

€10 млн пойдут на экстренный ремонт и закупку оборудования;

€10 млн будут использованы для закупки газа за рубежом;

€5 млн предназначены для закупки запасных частей у компаний и организаций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сообщении также отмечается, что правительство Нидерландов уже выделило €58 млн на поддержку украинской энергетики на 2026 год. Эти средства будут направлены на закупку запасных частей, ремонт оборудования, а также на обучение персонала для работы в энергетическом секторе. Кроме того, €25 млн выделены на экстренную поддержку энергетики.

Напомним, что в апреле 2024 года власти Нидерландов утвердили выделение дополнительных €4,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине на 2024—2026 годы. В рамках этого пакета €400 млн были предназначены на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.

Ранее военно-морские силы Украины получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar.

Рената Валеева