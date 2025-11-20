Глава МИД Швеции назвала несправедливым вклад Северной Европы в поддержку Украины

Фото: Анна Сейтумерова

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО, назвав такую ситуацию несправедливой.

— Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе, — цитирует Стенергарда РИА «Новости».

Министр добавила, что страны Северной Европы, с общим населением менее 30 млн человек, обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО, с населением почти в миллиард человек, предоставляет Украине.

— Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше говорит о том, чего не делают другие, — отметила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дания с начала украинского конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны. Для сравнения, Испания выделила Украине около 1,5 млрд евро, что составляет 0,2% ВВП.

Россия, со своей стороны, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Ранее правительство Нидерландов объявило о выделении дополнительной помощи Украине в размере €25 млн для поддержки энергетического сектора страны.

Рената Валеева