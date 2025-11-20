Глава МИД Швеции назвала несправедливым вклад Северной Европы в поддержку Украины
Министр добавила, что страны Северной Европы, с общим населением менее 30 млн человек, обеспечивают треть военной поддержки
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО, назвав такую ситуацию несправедливой.
— Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе, — цитирует Стенергарда РИА «Новости».
Министр добавила, что страны Северной Европы, с общим населением менее 30 млн человек, обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО, с населением почти в миллиард человек, предоставляет Украине.
— Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше говорит о том, чего не делают другие, — отметила она.
Дания с начала украинского конфликта передала Киеву 10 млрд евро, что соответствует 3% ВВП этой страны. Для сравнения, Испания выделила Украине около 1,5 млрд евро, что составляет 0,2% ВВП.
Россия, со своей стороны, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее правительство Нидерландов объявило о выделении дополнительной помощи Украине в размере €25 млн для поддержки энергетического сектора страны.
