Германия предлагает выдать Украине беспроцентный кредит за счет активов России

Мерц подчеркнул, что оптимальным вариантом было бы единогласное принятие решения

Германия выступила за предоставление Украине беспроцентного кредита в размере около €140 млрд, обеспеченного активами России, замороженными в странах Евросоюза. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в статье, опубликованной в британской газете Financial Times.

— На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти €140 млрд без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны. До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом, — написал Мерц.

Реальное время / realnoevremya.ru

Канцлер ФРГ намерен обсудить эту инициативу с лидерами европейских государств и правительств на саммите в Копенгагене 1 октября. Он также предложил на заседании Европейского совета в конце октября «дать мандат на разработку этого инструмента в юридически надежной форме».

Мерц подчеркнул, что оптимальным вариантом было бы единогласное принятие решения.

Ранее Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине до разрешения ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.

Рената Валеева