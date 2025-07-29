ЕС приостановил помощь Украине из-за конфликта с антикоррупционными органами

Под заморозку попали программы экстренного кредитования, включая €17,2 млрд, выделяемых из замороженных российских активов

Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине до разрешения ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств. Об этом сообщила газета «Экономическая правда» со ссылкой на источники в украинском правительстве и парламенте.

Под заморозку попали программы экстренного кредитования, включая €17,2 млрд, выделяемых из замороженных российских активов, и €12,5 млрд в рамках Ukraine Facility.

В ближайшие дни украинский парламент рассмотрит законопроект о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Однако даже если закон будет принят, это не повлияет на уже запланированные транши помощи.

Конфликт вокруг НАБУ и САП обострился после того, как 23 июня бюро предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который был вице-премьером. Чернышов считается близким к президенту Владимиру Зеленскому, что вызвало напряженность.

На фоне этого 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски в НАБУ и САП, а на следующий день Рада приняла закон, ограничивающий их независимость. Это решение вызвало массовые протесты в Киеве и других городах.

После критики со стороны Запада Зеленский изменил свою позицию и 24 июля внес новый законопроект, который восстанавливает полномочия антикоррупционных органов.

Анастасия Фартыгина