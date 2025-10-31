К защите Станислава Шевырева по делу о покушении на сноху подключился адвокат Рамиль Ахметгалиев

Верховный суд РТ рассмотрит вопрос о законности ареста бизнесмена — получателя миллиардных стройподрядов

Фото: Динар Фатыхов

На связь с Верховным судом Татарстана по видеосвязи выйдет сегодня казанский бизнесмен Станислав Шевырев, арестованный по делу о покушении на супругу своего сына. В СК рассматривают версию, что свекор и муж могли сами заказать устранение Ирины Шевыревой. При этом к защите Шевырева-старшего подключился известный казанский адвокат Рамиль Ахметгалиев, сообщает из суда журналист «Реального времени».

В свое время Ахметгалиев успешно защищал топ-менеджера группы компаний ASG Роберта Хайруллина по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал», сейчас представляет интересы бывшего главы КирМоса Сергея Миронова, вместе с коллегами из бюро «А2К Лигал».

Сегодня в суде будет рассматриваться апелляционная жалоба на арест Шевырева-старшего, которую подавал адвокат Ильдар Нуриахметов. Он также является защитником арестованного.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вопросов в этом деле еще очень много, включая один из главных — мотив. Но силовики уже поставили рекорд по срокам экстрадиции — 14 октября у здания казанской гимназии №94 на улице Восстания неизвестный велокиллер напал на Ирину Шевыреву, а уже 19 октября в Россию из Таджикистана доставили заочно обвиненного в этом Рафиса Султанова — бывшего сотрудника казанской пожарной части, который признавать вину начал еще за границей.

Под стражей по этому делу, кроме Станислава Шевырева, находятся Султанов, отрицающий вину директор службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрей Черкасин и работавший в той же компании неофициально уроженец Таджикистана Бурихон Хамидов, давший признательные показания о своем участии в слежке за жертвой. Под домашний арест и государственную защиту помещен начальник смены охраны «Волга-Автодора» Булат Галлямов, который дал показания о причастности к заказу на убийство Черкасина и Шевыревых. При этом на дополнительном допросе Галлямов дал показания в отношении Шевырева-старшего.

Супруг выжившей Иван Шевырев также задерживался по этому делу, и поначалу следователи ходатайствовали о его аресте, однако после продления срока содержания под стражей на 72 часа решили выпустить фигуранта на волю в статусе подозреваемого.

Напомним, при избрании меры пресечения Станислав Шевырев назвался заместителем директора компании «Волга-Автодор». Однако его защитник называл его директором и рассказывал, как компании его клиента занимались строительством Вознесенского тракта, развязки на Горьковском шоссе и других объектов. Заметим, в активе двух казанских компаний «Волга-Автодор» — госконтракты на сумму свыше 60 млн рублей.

На данный момент следствием установлено — в слежке за домохозяйкой и женой бизнесмена участвовали не менее троих человек: сам Султанов, его приятель из службы безопасности компании «Волга-Автодор» Булат Галлямов и уроженец Таджикистана, неофициально работавший в той же организации, Бурихон Хамидов. Задержанные поведали — в случае устранения женщины им обещали от 5 до 50 млн рублей, по факту выплатили 2-3 млн. «Еще миллион дали Султанову, чтобы сразу после нападения уехал за границу», — уточняет один из источников «Реального времени».

По версии силовиков, утром 14 октября киллер приехал в этот дворик на электровелосипеде, и когда Шевырева отвела дочку в гимназию и вернулась к своей машине, напал на нее, нанося множество ударов ножом в шею и грудь. А вечером покинул Татарстан на авто с братом Хамидова. Добрались до Душанбе, но через сутки Султанов решил двигаться дальше и пересечь границу с Узбекистаном. Сделать это ему не дали — 18 октября беглого казанца задержали спецслужбы Таджикистана, говорят, пришлось применять силу.

