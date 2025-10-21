В Казани мужа выжившей в покушении Ирины Шевыревой выпустили под подписку о невыезде

Статус подозреваемого в преступлении с Ивана Шевырева следователи не сняли

На свободу после проведения следственных действий сегодня отпустили казанского бизнесмена Ивана Шевырева. С 16 октября он находился в изоляторе временного содержания в качестве подозреваемого в покушении на жизнь своей супруги, и пока этот статус сохраняется, — сообщают источники «Реального времени».

Сегодня в 11.30 истекли 72 часа, на которые Советский райсуд Казани дополнительно продлевал срок задержания Шевырева-младшего. Поддерживать свое ходатайство о его водворении в СИЗО следователи не стали. С Ивана Шевырева взяли подписку о невыезде и освободили.

Его отец Станислав Шевырев вчера по решению суда был водворен в СИЗО до 14 декабря. Там же находятся сознавшийся в нападении на Ирину Шевыреву бывший спасатель Рафис Султанов, отрицающий вину директор службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрей Черкасин и работавший в той же компании неофициально уроженец Таджикистана Бурихон Хамидов, также давший признательные показания о своем участии в слежке за жертвой.

Под домашний арест и государственную защиту помещен начальник смены охраны «Волга-Автодора» Булат Галлямов, который дал показания о причастности к заказу на убийство Черкасина и Шевыревых.

Сама пострадавшая сейчас находится в больнице с множественными ранениями в области шеи и груди. 14 октября она смогла отбиться от киллера, приехавшего к гимназии №94 на электровелосипеде и напавшего с ножом, когда Шевырева, проводив дочку, вернулась к своей машине.

