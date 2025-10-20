«Завтра буду людоедом?»: суд Казани со второй попытки арестовал ВИП-дорожника Станислава Шевырева

Мужа потерпевшей повторно на меру пресечения пока не привозили, продленный срок его задержания истекает завтра

Подозреваемый Станислав Шевырев. Фото: Артем Дергунов

В Казани до 14 декабря водворили в СИЗО Станислава Шевырева — свекра пострадавшей в нападении на прошлой неделе Ирины Шевыревой и крупного игрока на рынке дорожного строительства столицы Татарстана. Новым доказательством против него стал протокол дополнительного допроса начальника смены охраны компании «Волга-Автодор», который находится под госзащитой, передает с заседания журналист «Реального времени».

Речь идет о Булате Галлямове, которому сегодня Советский суд Казани избрал домашний арест по этому делу. После заседания суда за несколько часов Галлямову успели предъявить обвинение в покушении на убийство Шевыревой и допросить его в этом качестве. По данным источников «Реального времени», на этом допросе обвиняемые поделился со следствием показаниями о причастности к заказу Шевырева-старшего.

Эти показания адвокат подозреваемого Ильдар Нуриахметов сегодня назвал домыслами и предположениями. Он просил отказать в ходатайстве, указывая, что никаких новых доказательств следствие так и не представило.

Адвокат Ильдар Нуриахметов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сам Станислав Шевырев напомнил — показания Галлямова уже неоднократно менялись: сначала тот заявлял, что участвовал в слежке за 15 тысяч рублей по заданию Ивана Шевырева, потом стал говорить — взялся за некое вознаграждение выполнить указание, полученное от шефа службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина, который, в свою очередь, выполнял задание начальства. Новой версией Шевырев-старший назвал показания Галлямова уже о его причастности к этой истории.

— А что дальше? Завтра, наверное, я буду людоедом и начну детей есть?! Не понимаю, что происходит! — возмутился подозреваемый. — Меня на дно упечь хотят! Я — больной, простудился [в полицейском изоляторе], ну ладно — я потерплю, и сын потерпит. Отпустите нас под домашний арест — это единственная просьба! Если я умру в камере — кому-то лучше станет?

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, отец и сын Шевыревы были задержаны сотрудниками СК 16 октября. 18-го в суд поступили ходатайства на арест обоих, однако с учетом позиции прокуратуры и нехватки доказательств причастности судья Разия Зимагулова постановила — продлить срок задержания обоих на 72 часа.

Иван Шевырев пока остается задержанным. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ходатайство СК сегодня поддержала помощник прокурора района Диана Колесова.

Ранее за решеткой по этому делу оказались Андрей Черкасин и непосредственный участник слежки Бурихон Хамидов, нелегально работавший в «Волга-Автодоре». Вчера же в СИЗО водворили казанца Руфата Султанова, которого силовики считают непосредственным исполнителем заказа. Сразу после нападения он выехал за границу и был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По горячим следам беглеца задержали в Таджикистане и уже 19 октября экстрадировали в Россию.

Ход расследования этого преступления взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. 14 октября 2025 года на камеры на улице Восстания в Казани, недалеко от гимназии, попало нападение мужчины в шлеме на женщину, которая, проводив ребенка в школу, вернулась к своей машине.

На кадрах видно, что неизвестный нанес женщине несколько ударов ножом, в том числе в шею. В данный момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии в РКБ, но она уже пришла в сознание.

Ирина Плотникова