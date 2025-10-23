Глава АвтоВАЗа попал в санкционный список ЕС

ЕС также запретил сотрудничество с компаниями из «Алабуги», «Иннополиса» и других ОЭЗ

Фото: Максим Платонов

23 октября Евросоюз расширил санкционный список против России в 19-м пакете санкций, добавив туда новых фигурантов. Соответствующая информация опубликована в «Официальном журнале ЕС»



Одним из них стал Максим Соколов, возглавляющий АвтоВАЗ. Причиной стали меры поддержки сотрудников предприятия, участвовавших в специальной военной операции.

Ранее АвтоВАЗ анонсировал, что планирует выпуск 400 тысяч автомобилей в 2026 году, а также отзовет более 8 тыс. Lada X-Ray для установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, что ЕС также запретил сотрудничество с компаниями из «Алабуги», «Иннополиса» и других ОЭЗ. В том числе в список санкций попало татарстанское предприятие «Соллерс Алабуга» и компания «Морган».

Наталья Жирнова