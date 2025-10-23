Татарстанское предприятие «Соллерс Алабуга» попало под новые санкции ЕС

В компании заявили, что санкции не повлияют на работу предприятий группы

Фото: Реальное время

Совет Евросоюза опубликовал 19-й пакет санкций против России, в который вошли ПАО «Соллерс» и его дочернее сборочное предприятие «Соллерс Алабуга», расположенное в Татарстане и специализирующееся на коммерческом транспорте «Соллерс Карго», сообщает «РИА Новости».

В компании заявили, что санкции не повлияют на работу предприятий группы, включая Ульяновский автомобильный завод (УАЗ).

— У группы нет отношений с европейскими контрагентами, все текущее производство автомобилей УАЗ и Sollers основано на высоколокализованных и санкционно устойчивых решениях, — цитирует ТАСС заявление Sollers.

Реальное время / realnoevremya.ru

Основной удар 19-го пакета санкций направлен против российского нефтегазового сектора. Ограничения коснулись 42 компаний, включая некоторые российские банки, а также фирмы из Китая и Индии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новые санкции, заявила, что Россия выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит развивать свой экономический и энергетический потенциал.

Рената Валеева