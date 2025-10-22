АвтоВАЗ отзовет более 8 тыс. Lada X-ray для установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Под отзыв попадут авто, выпущенные в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о добровольном отзыве 8209 автомобилей Lada X-ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года, для дооснащения системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), также известной как «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщил Росстандарт.

— Росстандарт информирует о добровольном отзыве 8209 автомобилей Lada. <...> Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Программа мероприятий представлена АО «АвтоВАЗ», — говорится в сообщении ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Под отзыв подпадают автомобили Lada X-ray, выпущенные в указанный период, с VIN-кодами, указанными в приложении к уведомлению Росстандарта.

Росстандарт подчеркивает, что все работы по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будут проведены для владельцев Lada X-ray бесплатно.

В сентябре российское подразделение китайского автоконцерна Geely отзывывало 17,7 тыс. седанов Geely Emgrand для проведения проверки и возможной замены крышек топливного бака.

Рената Валеева