ЕС запретил сотрудничество с компаниями из «Алабуги», «Иннополиса» и других ОЭЗ

Соответствующая информация опубликована в «Официальном журнале ЕС»

Фото: Реальное время

Евросоюз ввел запрет на сотрудничество с компаниями и юридическими лицами, зарегистрированными и работающими в особых экономических, инновационных или преференциальных зонах на территории России, включая «Алабугу» и «Иннополис» в Татарстане. Соответствующая информация опубликована в «Официальном журнале ЕС».

Согласно новому пакету санкций, европейским компаниям запрещено «начинать новое или расширять действующее участие совместно с любым юридическим лицом, структурой или учреждением, зарегистрированным в качестве резидента, а также чей офис, предприятие или постоянное представительство расположены в пределах особых экономических, инновационных или преференциальных зон РФ».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ограничения коснутся СЭЗ «Алабуга» (Татарстан), СЭЗ «Технополис Москва, СЭЗ «Липецк», «Тольятти», «Людиново» (Калужская область), «Санкт-Петербург», «Дубна» (Московская область), «Иннополис» (Татарстан), «Ульяновск», инновационного центра «Сколково», а также Свободного порта Владивосток.

Ранее ООО «Морган», зарегистрированное в Татарстане, вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза. Дата включения всех компаний в санкционные списки — 24 октября.

Рената Валеева