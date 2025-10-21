АвтоВАЗ планирует выпуск 400 тысяч автомобилей в 2026 году

Ранее марка Lada, под которой предприятие производит автомобили, вошла в «зеленый» список для машин в такси

Фото: Динар Фатыхов

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов поделился планами компании по производству автомобилей на ближайшие годы, сообщает РИА «Новости».

По его словам, предприятие может достичь показателя в 400 тыс. машин в 2026 году при условии, что общий объем рынка новых легковых автомобилей в России составит прогнозируемые 1,5 млн единиц.

— Производство, тот план, который утвержден нашим советом директоров, составляет чуть больше 320 тысяч автомобилей в различных модификациях, на различных площадках выпускаемых, — сказал Соколов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Максима Соколова, такие меры принимаются для балансировки производства с имеющимися запасами, складскими остатками и объемами продаж, учитывая все факторы влияния рынка. При этом сообщается, что предприятие четко следует утвержденному плану развития.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует вернуться к досанкционному уровню экспорта к 2027 году. Примечательно, что марка Lada, под которой предприятие производит автомобили, вошла в «зеленый» список для машин в такси. Изменения вступают в силу с 1 марта 2026 года. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова