Компания «Морган» из Татарстана попала под новые санкции Евросоюза

Под новые ограничения попали еще восемь российских компаний из отраслей логистики, промышленного производства и микроэлектроники

Фото: Реальное время

ООО «Морган», зарегистрированное в Татарстане, вошло в 19-й пакет санкций Евросоюза. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

Вместе с «Морган» под новые ограничения попали еще восемь российских компаний из отраслей логистики, промышленного производства и микроэлектроники, расположенные в Перми, Воронежской, Челябинской и Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

В частности, в санкционный список включены ООО «Микродрайв» (Пермь), ООО ОКБМ (Воронежская область), ООО «Битван» (Челябинская область), ООО «Микросан» (Новосибирск), ООО «Радиофид Системы» (Санкт-Петербург), АО «МИКРОЭМ», ООО «ЕвроИндустрия» (Санкт-Петербург) и ООО «Транзит» (Владивосток).

Дата включения всех компаний в санкционные списки — 24 октября.

Ранее туда же попали ПАО «Соллерс» и его дочернее сборочное предприятие «Соллерс Алабуга», расположенное в Татарстане и специализирующееся на коммерческом транспорте «Соллерс Карго».

Рената Валеева