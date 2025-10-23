Обвиняется в похищении и афере: суд Казани прописал СИЗО беглому судье Иреку Набиеву

Арест бывшему главе двух райсудов Татарстана избирали заочно еще в 2022-м, а впервые продлили вчера

Накануне Кировский райсуд Казани продлил срок ареста бывшему главе Менделеевского и Пестречинского судов Татарстана Иреку Набиеву до 30 января 2026 года, сообщает журналист «Реального времени». С ходатайством туда обратились сотрудники центрального аппарата СК, поскольку с сентября текущего года обвиняемый в серии тяжких преступлений находится в казанском СИЗО-2.

На заседании московский адвокат обвиняемого просил о его освобождении под домашний арест. Суд отказал в смягчении меры пресечения.

В казанский изолятор Набиев был водворен еще в начале сентября, когда вернулся в Россию после трех лет нахождения в международном розыске. Страну он покидал через Турцию, но скрывался, по данным источников «Реального времени», в Германии. На родину прилетел также через Турцию, причем здесь его уже встречали сотрудники спецслужб.

Как уверяет один из источников, решение о возврате бывший председатель судов принял, получив некие гарантии. В одном из телеграм-каналов появилась аудиозапись с узнаваемым голосом ныне арестованного:

«Я принял решение добровольно вернуться на родину и отстаивать свои законные права в рамках Уголовно-процессуального Кодекса РФ. Это осознанное добровольное решение подтверждает, что я полностью доверился действующим законам РФ и очень надеюсь на объективное, справедливое расследование данного дела со стороны правоохранительных органов».

Напомним, еще в феврале 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин получил согласие Высшей квалифколлегии судей РФ на уголовное преследование татарстанского судьи в отставке Ирека Набиева. Уголовное дело против него было возбуждено в сентябре того же года, после чего ВИП-фигуранту заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск по семи составам Уголовного Кодекса РФ: похищение человека, мошенничество, получение взятки в особо крупном размере, превышение полномочий, вымогательство, легализация преступных доходов и подделка документов (ст. 126 ч. 3 п. а; ст. 159 ч. 4; ст. 290 ч. 6; ст. 286 ч. 3 п. в; ст. 163 ч. 3 п.п. а, б; ст. 174.1 ч. 4 п.п. а, б; ст. 327 ч. 4 УК РФ).

Реальное время / realnoevremya.ru

В декабре 2022-го Ирека Набиева заочно арестовал Нижегородский областной суд. Поскольку именно в Нижнем базируется Третье следственное управление ГСУ СКР, сотрудники которого занимались расследованием дела, по которому в Татарстане успели вынести три приговора — два в Верховном суде республики, один — в Елабужском.

Напомним, по «делу Набиевых» осудили пятерых:

Алексей Кайманов, бизнесмен, бывший водитель экс-главы Менделеевского райсуда Набиева, заключивший досудебное соглашение со следствием, получил 6 лет и 4 месяца колонии строгого режима.

Денис Набиев, племянник экс-главы двух райсудов, — 9 лет «строгача».

Альберт Зарипов, приятель и бывший одноклассник Набиева-младшего, — 10 лет колонии строгого режима.

Марсель Салахов, двоюродный брат Зарипова, — 8 лет «строгача».

Алмаз Сафин, экс-начальник межрайонной налоговой инспекции, — 3 года колонии общего режима.

Алексей Кайманов на допросе в Верховном суде РТ. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Большая часть обвинений в адрес Набиева-старшего связана с историей отчуждения активов фирмы «Кишер» — 76,8 млн рублей. Бывший председатель суда зашифрован в приговорах в качестве «лица номер 1 с особым правовым статусом — предполагаемого организатора преступной группы».

Согласно вступившим в силу приговорам, Сафин превысил полномочия с целью блокировки счета «Кишер» и возможности перерегистрации фирмы в другом регионе, а остальные фигуранты по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли ряд попыток смены директора «Кишер». Третья — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной. В похищенный паспорт руководителя вклеили фото Кайманова, и тот смог перерегистрировать чужую компанию на подставного человека. Таким образом группа получила доступ к счету фирмы «Кишер», где лежали 76,8 млн рублей, и вывела активы.

Вину в полном объеме признавал лишь бывший водитель председателя райсуда, который дал подробные показания против своего шефа и других фигурантов дела.