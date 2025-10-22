Жители Татарстана сообщают о сбоях в Telegram
У пользователей из ряда регионов не прогружаются медиафайлы и не отправляются сообщения
Технические неполадки замечены в работе мессенджера Telegram в ряде регионов России. По сообщениям пользователей, в приложении наблюдаются серьезные сбои в функционировании основных сервисов.
Проблемы с отправкой сообщений стали главной жалобой пользователей. Многие абоненты сообщают, что не могут обмениваться текстовыми сообщениями с собеседниками. Кроме того, зафиксированы жалобы на то, что не прогружаются медиафайлы.
В Татарстане также наблюдаются сбои и жалобы.
На этой неделе в мессенджере уже фиксировали масштабный сбой. Напомним, что ранее Роскомнадзор подтвердил частичное ограничение работы Telegram и WhatsApp* в России. «Для противодействия преступникам... принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в ведомстве.
Справка
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
