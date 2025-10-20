Масштабный сбой зафиксирован в работе Telegram

В понедельник, 20 октября, пользователи мессенджера по всей России столкнулись с серьезными техническими неполадками. По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф», в период с 20:15 до 20:30 по мск было зарегистрировано 647 обращений от недовольных пользователей.

Согласно информации Downdetector, за последний час более 1,7 тыс. человек сообщили о проблемах с доступом к сервису. Пользователи жалуются на невозможность запустить приложение или открыть веб-сайт, а также на сбои при получении сообщений и медиафайлов.



Больше всего сообщений о неполадках поступило из Тюменской, Челябинской, Кировской областей и Томской области (по 4% от общего числа), а также из Удмуртии (3%).

Наталья Жирнова