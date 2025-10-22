Роскомнадзор подтвердил частичное ограничение работы Telegram и WhatsApp* в России
Там пояснили, что они чаще всего используются преступниками для вымогательства денег
Роскомнадзор подтвердил информацию об ограничении работы мессенджеров Telegram и WhatsApp* на территории страны. Как сообщает ТАСС, заявление ведомства последовало в ответ на вопросы о сбоях в работе мессенджеров, которые наблюдались в южных регионах России.
В РКН пояснили, что эти иностранные мессенджеры, согласно заявлениям правоохранительных органов и жалобам пользователей, чаще всего используются преступниками для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную деятельность.
— Для противодействия преступникам... принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров, — заявили в Роскомнадзоре.
В то же время пользователи сообщают о различных проблемах с работой сервисов, включая сложности с загрузкой сайтов, медиафайлов и приложений. Многие жалуются на бесконечную загрузку, а также на проблемы с прогрузкой каналов в Telegram. Проблемы возникают и при использовании мессенджеров на персональных компьютерах.
Ранее замруководителя Роскомнадзора Олег Терляков сообщил, что блокировка вызовов в WhatsApp* и Telegram снизила число мошеннических звонков на 40%. Он отметил, что мошенники активно переходят на использование интернет-сервисов после внедрения системы антифрод в телефонных сетях.
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
