Минцифры готовит новый перечень доступных сайтов при отключении интернета

По словам главы ведомства, изменения будут внесены в ближайшие дни

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил о предстоящем обновлении перечня сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета. По словам главы ведомства, изменения будут внесены в ближайшие дни. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее министр сообщал о планах еженедельного обновления «белых списков». Однако, как пояснил Шадаев, не всегда удается соблюдать эти сроки из-за необходимости длительного согласования с другими ведомствами.

— Все сайты, которые включаются в «белые списки», проходят определенную процедуру верификации со стороны других уполномоченных органов, — пояснил министр.

В настоящее время в «белый список» уже вошли сервисы «Госуслуг», «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер MAX, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, «Дзен», видеохостинг Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты правительства и президента, федеральная платформа ДЭГ и крупнейшие операторы связи. Ранее сообщалось, что в этот список войдут СМИ, аптеки и банки. Полный список второго этапа «еще формируется».

Наталья Жирнова