Операторы связи внедряют систему доступа к важным сервисам при ограничениях интернета

Доступ к сервисам предоставляется автоматически, без дополнительной идентификации пользователей

Фото: Динар Фатыхов

Российские операторы связи запустили механизм обеспечения доступа к ключевым интернет-сервисам в периоды временных ограничений мобильного интернета, вводимых по требованиям безопасности. Система позволяет пользователям сохранять доступ к основным цифровым сервисам даже при ограничении работы мобильного интернета. Помимо этого, должны оставаться доступными личные кабинеты МТС, «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Т2) и «ВымпелКома» («Билайн»).

— Если интернет ограничен из соображений безопасности по решениям регуляторов, сервисы из «белого списка» остаются доступными по умолчанию. Важно, чтобы даже в экстренных ситуациях оставался доступ к самым необходимым сервисам. Это вопрос не только удобства, но и повседневной безопасности, — уверен генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Какие сервисы уже включены в список:

«Билайн» — сайт и мобильное приложение;

«Госуслуги» — все взаимодействия с государством;

Госсервисы — обращения в ведомства и участие в выборах;

«Яндекс» и Wildberries — такси, музыка, кино и доставка.

«ВКонтакте» — социальная сеть, музыка, видео и мессенджер MAX.

По информации Минцифры, список доступных ресурсов формируется на основе рейтинга популярных отечественных сервисов и будет регулярно обновляться. Доступ к сервисам предоставляется автоматически, без дополнительной идентификации пользователей.



Дмитрий Зайцев