Минцифры внесет СМИ, банки и аптеки во второй этап «белого списка»

Речь идет о перечне ресурсов, доступных в России во время ограничений мобильного интернета

Фото: Михаил Захаров

В России продолжается работа над расширением перечня интернет-ресурсов, которые будут доступны пользователям в периоды ограничения работы мобильного интернета. На данный момент формируется второй этап наполнения так называемого «белого списка» онлайн-платформ.

По сообщению Минцифры, в этот список войдут СМИ, аптеки и банки. Полный список второго этапа «ещё формируется».

На первом этапе формирования перечня в него уже вошли интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы российских пользователей. По словам министерства, отбор платформ осуществляется на основе рейтинга наиболее востребованных цифровых сервисов в России. Например, сервисы «ВКонтакте», «Госуслуг», «Яндекса» и тд.

Ранее в СМИ распространилась информация, что букмекерская контора «Фонбет» также войдет в список важных ресурсов, однако официальное ведомство опровергло данную информацию.

— По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как «Фонбет». Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют, — сообщили в Минцифре.

Ранее сообщалось, что российские операторы связи запустили механизм обеспечения доступа к ключевым интернет-сервисам в периоды временных ограничений мобильного интернета.



Наталья Жирнова