Шадаев: список доступных сайтов при ограничениях интернета будет еженедельно обновляться

«Белый список» интернет-ресурсов, доступных для пользователей во время действия ограничений мобильного интернета, будет обновляться еженедельно. Об этом сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума Kazan Digital Week.

— «Белые списки» будут дальше еженедельно актуализироваться, — сказал министр, уточнив, что перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.

Напомним, что Минцифры совместно с операторами связи разработало техническую схему доступа пользователей к массовым сервисам во время действия ограничений мобильного интернета для обеспечения безопасности. В «белый список» войдут ресурсы, необходимые для жизни, такие как маркетплейсы, службы доставки, такси и т.д. Также планируется обеспечить работу M2M-устройств (интернет вещей) для бесперебойной работы банкоматов и устройств самообслуживания.

В настоящее время в «белый список» уже вошли сервисы «Госуслуг», «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервис Avito, «Дзен», видеохостинг Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты правительства и президента, федеральная платформа ДЭГ и крупнейших операторов связи.

На втором этапе в «белый список» планируется включить СМИ, банки и аптеки. В ближайшее время будут добавлены сайты Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МЧС.

До окончания СВО казанцам рекомендуют подключать проводной интернет и пользоваться общественными точками Wi-Fi — в парках Казани их число достигнет 500. Подробнее — в материале «Реального времени».

