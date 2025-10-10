В Татарстане утвердили создание природного заказника «Колония чаек»
Он больше месяца проходил антикоррупционную экспертизу, а в виде проекта появился еще в 2023 году
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании нового государственного природного заказника «Колония чаек». Заказник расположится на территории Алексеевского и Рыбно-Слободского районов региона.
Общая площадь охраняемой территории составит 8,59 гектара. Заказник создается с целью сохранения уникальной колонии чаек и естественной среды их обитания. Инициатором создания заказника выступил комитет по биологическим ресурсам.
Ранее мы уже сообщали о планах создания заказника для чаек, он больше месяца проходил антикоррупционную экспертизу. Ряд подобных проектов был озвучен еще в 2023 году. Из этого списка Алексей Песошин утвердил уже природный заказник «Колония сурков», а также заказник «Места гнездования большой белой цапли».
