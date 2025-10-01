Новости общества

В Татарстане создадут заказник «Места гнездования большой белой цапли»

11:39, 01.10.2025

Ранее комитет по биоресурсам республики уже анонсировал создание охраняемой зоны

Фото: Реальное время

Кабмин Татарстана принял решение о создании государственного природного заказника «Места гнездования большой белой цапли». Соответствующий документ подписал вице-премьер республики Алексей Песошин.

Заказник расположится на территории Нижнекамского муниципального района и займет площадь 2 105,6 га.

Основная цель создания особо охраняемой природной территории — сохранение природных мест гнездования большой белой цапли, а также защита среды обитания редких видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Татарстана.

Ранее данный заказник входил в список особо охраняемых природных территорий, который анонсировал Госкомитет республики по биологическим ресурсам. В этом году два заказника из этого списка уже получили официальный статус создания — «Колония сурков» и «Колония чаек».

Наталья Жирнова

