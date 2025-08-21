В Татарстане появится природный заказник для защиты колонии чаек

Охрана птиц будет осуществляться в рамках проекта «Колония чаек», контролем за исполнением которого занимается Госкомитет РТ по биоресурсам

Фото: Реальное время

В Татарстане создадут государственный природный заказник регионального значения «Колония чаек». Такой проект был опубликован на официальном портале Кабмина РТ. Согласно документу, новая природоохранная зона расположится на стыке Алексеевского и Рыбно-Слободского муниципальных районов.

Заказник будет иметь зоологический профиль и займет площадь 8,59 гектара. Главной целью создания природоохранной зоны является сохранение уникальной колонии чаек и естественной среды их обитания.

Эксперты отмечают, что создание заказника станет важным шагом в сохранении биоразнообразия региона и защите редких видов птиц.

Контроль за исполнением проекта возложен на Госкомитет РТ по биологическим ресурсам, который также занимается на данный момент созданием природного заказника «Болото сфагново-верховое». Оба проекта были уже озвучены в 2023 году председателем Госкомитета республики по биологическим ресурсам Федором Батковым на брифинге в кабмине региона. Тогда были еще озвучены такие проекты, как «Колония сурков», «Места гнездования большой белой цапли», «Мокрые курнали» и природный комплекс в окрестностях родника «Шифа». Все они также находятся на стадии проекта.

Наталья Жирнова