В Татарстане появился новый природный заказник «Колония сурков»

Проект заказника был озвучен еще в 2023 году

Фото: Реальное время

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании государственного природного заказника биологического (зоологического) значения «Колония сурков» в Азнакаевском районе.

На территории заказника вводится особый режим охраны. Запрещается любительская и спортивная охота на сурков, а также любые действия, которые могут нарушить естественную среду обитания животных.

Новая особо охраняемая природная территория занимает площадь 563,6 гектара. Заказник создан с целью сохранения исторических колоний сурков, а также защиты природного ландшафта и представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу республики.



За нарушение установленного режима охраны особо охраняемых природных территорий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность согласно законодательству России. «Колонию сурков» и еще пять проектов предложили создать еще в 2023 году. Так, стало известно, что в Татарстане создадут государственный природный заказник регионального значения «Колония чаек». Такой проект был опубликован на официальном портале Кабмина РТ.



Наталья Жирнова