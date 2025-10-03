Задержанный во Франции нефтяной танкер Boracay возобновил свой путь

Ранее Путин назвал его задержание «пиратством»

Нефтяной танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у берегов Сен-Назера, в ночь на пятницу покинул место стоянки и взял курс на юго-запад. Об этом сообщает газета Libération.

Капитан и его помощник, граждане Китая, вернулись на борт судна после непродолжительного задержания. Суд над капитаном по обвинению в «отказе подчиниться» назначен на февраль в Бресте (департамент Атлантическая Луара).

Напомним, что в среду французский морской спецназ высадился на танкер Boracay из-за «несоответствий, представленных танкером относительно его национальной принадлежности» и «отсутствия флага», как заявил прокурор Бреста.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее высказал предположение, что танкер может быть частью российского «теневого флота», используемого для транспортировки нефти из России в обход санкций ЕС. В ответ на это Путин назвал задержание танкера в нейтральных водах актом пиратства.

По данным СМИ, танкер Boracay ходит под флагом Бенина.

Рената Валеева