Задержанный во Франции нефтяной танкер Boracay возобновил свой путь

17:38, 03.10.2025

Ранее Путин назвал его задержание «пиратством»

Задержанный во Франции нефтяной танкер Boracay возобновил свой путь
Фото: Scott Tobin на Unsplash

Нефтяной танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями у берегов Сен-Назера, в ночь на пятницу покинул место стоянки и взял курс на юго-запад. Об этом сообщает газета Libération.

Капитан и его помощник, граждане Китая, вернулись на борт судна после непродолжительного задержания. Суд над капитаном по обвинению в «отказе подчиниться» назначен на февраль в Бресте (департамент Атлантическая Луара).

Напомним, что в среду французский морской спецназ высадился на танкер Boracay из-за «несоответствий, представленных танкером относительно его национальной принадлежности» и «отсутствия флага», как заявил прокурор Бреста.

Latrach Med Jamil on Unsplash

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее высказал предположение, что танкер может быть частью российского «теневого флота», используемого для транспортировки нефти из России в обход санкций ЕС. В ответ на это Путин назвал задержание танкера в нейтральных водах актом пиратства.

По данным СМИ, танкер Boracay ходит под флагом Бенина.

Рената Валеева

