Макрон призвал Европу к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю
Вчера Франция внесла в черный список танкер, связанный с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны к скоординированным действиям против так называемого теневого флота России. Он предложил последовать примеру Франции и задерживать такие суда, передает AFP.
— Чрезвычайно важно усилить давление на этот «теневой флот», потому что это явно сократит возможности финансирования этих военных действий, — заявил Макрон на встрече европейских лидеров в Дании, прошедшей после того, как Франция внесла в черный список танкер, связанный с Россией.
По мнению Макрона, задержание стареющих танкеров, составляющих «теневой флот», является эффективной мерой воздействия.
— Удержание стареющих танкеров очень важно, потому что вы разрушаете бизнес-модель, задерживая, даже на дни или недели, эти суда и заставляя их организовываться по-другому, — подчеркнул президент Франции.
