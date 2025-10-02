Макрон призвал Европу к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю

Вчера Франция внесла в черный список танкер, связанный с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны к скоординированным действиям против так называемого теневого флота России. Он предложил последовать примеру Франции и задерживать такие суда, передает AFP.

— Чрезвычайно важно усилить давление на этот «теневой флот», потому что это явно сократит возможности финансирования этих военных действий, — заявил Макрон на встрече европейских лидеров в Дании, прошедшей после того, как Франция внесла в черный список танкер, связанный с Россией.

По мнению Макрона, задержание стареющих танкеров, составляющих «теневой флот», является эффективной мерой воздействия.

— Удержание стареющих танкеров очень важно, потому что вы разрушаете бизнес-модель, задерживая, даже на дни или недели, эти суда и заставляя их организовываться по-другому, — подчеркнул президент Франции.



Рената Валеева