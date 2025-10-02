Путин назвал задержание танкера под флагом Бенина Францией «пиратством»

Танкер был арестован в связи с расследованием дела об обнаружении беспилотников в небе над Данией

Президент России Владимир Путин назвал задержание Францией нефтяного танкера под флагом Бенина в нейтральных водах актом пиратства. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что задержание было произведено без каких-либо оснований, и на борту судна не было военных грузов, которые якобы искали французские власти.

По мнению российского лидера, действия Франции связаны с тяжелой внутриполитической ситуацией в стране. Путин считает, что французское руководство таким образом пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем и спровоцировать Россию на какие-либо активные действия, перенося напряжение на внешний контур.

Накануне французские военные моряки высадились на борт танкера Boracay, шедшего под флагом Бенина и направлявшегося из России в Индию с грузом нефти. Танкер был арестован в связи с расследованием дела об обнаружении беспилотников в небе над Данией.

Сегодня Эммануэль Макрон призвал европейские страны к скоординированным действиям против так называемого «теневого флота России». Он предложил последовать примеру Франции и задерживать такие суда.

Рената Валеева