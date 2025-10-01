Во Франции арестовали танкер «теневого флота РФ» — экипаж обвинили в запуске БПЛА над Данией

Экипаж судна «отказывается от сотрудничества»

Французские военные моряки высадились на борт танкера Boracay, шедшего под флагом Бенина и направлявшегося из России в Индию с грузом нефти. Как сообщает The Guardian, танкер был арестован в связи с расследованием дела об обнаружении беспилотников в небе над Данией. Судно подозревают в принадлежности к российскому «теневому флоту».

Танкер Boracay, перевозивший 750 тыс. баррелей сырой нефти из российского нефтяного терминала в Приморске (под Санкт-Петербургом) в Вадинар (Индия), был перехвачен французским военным кораблем 28 сентября и направлен в порт Сен-Назер на западе Франции.

По данным французской прокуратуры, экипаж судна «отказывается от сотрудничества».

Напомним, что 22 сентября аэропорт Копенгагена был закрыт на четыре часа, а двумя днями позже — аэропорт Ольборга, после того как над Данией были замечены беспилотники. Дания обвинила в случившемся Россию, однако установить виновных до сих пор не удалось.

Одна из версий следствия заключается в том, что беспилотники (предположительно, более крупные дельтапланы или летательные аппараты с неподвижным крылом) были запущены с корабля или кораблей, находящихся вблизи Дании. Эксперты отмечают, что такие беспилотники могут запускаться с катапульты, которую легко разместить на большом корабле.

