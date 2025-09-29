В мэрии Казани объяснили, почему горожане будут оплачивать отопление уже в сентябре

Это коснется жителей домов, где не установлены общедомовые прибора учета

Фото: Надира Хасанова

Несмотря на то, что отопительный сезон в Казани начался сегодня, некоторые горожане получат счет за отопление за сентябрь. Это коснется жителей домов, где не установлены общедомовые прибора учета, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

— На сегодня в Казани существует 631 многоквартирный дом, где не установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии. Просто нет технической возможности: в домах нет подвалов, сети расположены под полом квартир, — заявил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Размер платы за отопление в таких домах определяется по нормативу потребления. Плата вносится равными долями в течение восьми месяцев с сентября по апрель.

— Поэтому, несмотря на то, что пуск тепла начинается только сегодня, 29 числа, за сентябрь будет начислена плата за отопление. При этом за май жители таких домов получают нулевую платежку за отопление, хотя тепло еще подается, — добавил Гиниятуллин.

Напомним, около половины тепловой инфраструктуры Казани требует срочной замены. На 2025 год износ котельных составляет 57%, тепловых сетей — 59%.

Галия Гарифуллина