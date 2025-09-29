Прожиточный минимум в России вырастет до 18,9 тысячи рублей

Индексация произойдет в 2026 году

Фото: Артем Дергунов

Согласно проекту федерального бюджета, в 2026 году прожиточный минимум в России будет повышен до 18 939 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составит 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль.

В текущем году прожиточный минимум установлен на уровне 17 733 рублей, что на 14,8% выше показателя 2024 года. При этом для трудоспособного населения действует норма в 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.

Ранее Министерство труда России объявило о предстоящей индексации страховых пенсий в 2026 году. Повышение произойдет единоразово — с 1 января, и его размер превысит уровень инфляции. Также в следующем году проиндексируют материнский капитал на второго ребенка.

Наталья Жирнова