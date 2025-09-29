Материнский капитал вырастет до 974 тысяч рублей в 2026 году

Эту выплату получат семьи с двумя детьми, не получившие материнский капитал на первенца

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство труда России объявило о предстоящей индексации материнского капитала в 2026 году. Размер выплаты будет увеличен на 6,8%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение журналистам в пресс-службе Минтруда.

Согласно новым параметрам, семья, не получавшая материнский капитал на первенца, сможет получить 974,1 тыс. рублей при рождении второго ребенка. На первенца размер выплаты составит 737,2 тыс. рублей. Также увеличится единовременное пособие при рождении ребенка — до 28,7 тыс.рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Значительные средства запланированы на поддержку семей с детьми. На единое пособие планируется направить около 1,76 трлн рублей.

С 2026 года вводится новая мера поддержки — семейная выплата для родителей двух и более детей. На реализацию этой программы предусмотрено 119 млрд рублей. Выплата позволит родителям получать часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. Также Правительство России опубликовало проект федерального бюджета на 2026/28 годы, где на поддержку семей с детьми выделят за три года 10 трлн рублей.

Наталья Жирнова