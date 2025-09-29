Минтруд объявил средний размер пенсии в 2026 году

Выплата достигнет 27,1 тысячи рублей

Министерство труда России объявило о предстоящей индексации страховых пенсий в 2026 году. Повышение произойдет единоразово — с 1 января, и его размер превысит уровень инфляции. Об этом сообщили в Минтруда России.

Размер индексации составит 7,6%. В результате средний размер страховых пенсий по старости достигнет 27,1 тыс. рублей, увеличившись почти на 2 тыс. рублей по сравнению с текущим показателем.

В Минтруде подчеркнули, что бюджет предусматривает полное выполнение всех социальных обязательств. Социальные пенсии будут проиндексированы отдельно — с 1 апреля 2026 года на 6,8%.

Особенностью предстоящей индексации пенсии станет ее досрочный характер. В отличие от предыдущих лет, когда повышение происходило поэтапно — сначала с 1 февраля по уровню инфляции, затем с 1 апреля с учетом доходов Соцфонда, теперь индексация будет проведена сразу с начала года и единоразово.

На пенсионное обеспечение в следующем году планируется направить значительные средства. Общий объем финансирования через Социальный фонд составит более 18,7 трлн рублей, из которых почти 13 трлн рублей будет направлено непосредственно на выплаты пенсий. Сейчас в Татарстане 43 тысячи пенсионеров получают доплату за работу в селе.

