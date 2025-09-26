Соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России собрал рекордное количество спортсменов — фото

Они проходили на протяжении пяти дней в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана прошли соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России. По словам президента Всероссийской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханова, в турнире приняли участие рекордные 600 стрелков из 48 регионов страны.

В двух возрастных категориях в дисциплинах классического и блочного лука в личном и командном зачетах призерами стали 96 спортсменов, 16 из которых получили Кубок Генпрокурора России. Лидером по количеству золотых медалей стала команда Забайкальского края.

Турнир собрал около 20 тысяч зрителей, сообщили организаторы.



— Завершился очередной чемпионат, спортсмены продемонстрировали высочайшую волю к победе и профессионализм. Я благодарен судейскому сообществу, представителям Федерации, родителям и всем причастным, кто сделал этот турнир настоящим спортивным праздником, — заявил заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин.

— Мы признательны руководству Генеральной прокуратуры и Федерации стрельбы из лука России за оказанное доверие и выбор нашей республики для проведения столь значимого турнира, — обратился к участникам премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Напомним, соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России стартовали в столице Татарстана 22 сентября. Их открыли Игорь Краснов, который тогда был еще Генпрокурором (напомним, 24 сентября его назначили председателем Верховного Суда — прим. ред.), и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Это четвертые по счету соревнования, до этого они проходили в Москве, Московской области и на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве места проведения выбран стадион «Ак Барс Арена».

