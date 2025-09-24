Новости общества

Игоря Краснова назначили председателем Верховного Суда

10:59, 24.09.2025

Решение было принято сенаторами Совфеда России единогласно

Совет Федерации России назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного Суда. Об этом сообщил ТАСС.

Кандидатура бывшего генерального прокурора получила единогласную поддержку сенаторов. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству подтвердил соответствие Игоря Краснова всем требованиям, предъявляемым Конституцией РФ и законом о статусе судей к кандидатуре председателя Верховного суда России.

Накануне Совфед поддержал кандидатуру Краснова. Вакансия председателя Верховного суда образовалась после смерти Ирины Подносовой.

