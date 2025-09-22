Игорь Краснов: «Хотел бы пожелать, чтобы ваши стрелы летели в правильном направлении»

В Казани стартовал Кубок Генерального прокурора России по стрельбе из лука

Фото: Артем Дергунов

«Это не просто спортивное состязание — это единство закона и спорта»

Сегодня, 22 сентября, в столице Татарстана стартовали соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России. Их открыли Генпрокурор России Игорь Краснов и раис Татарстана Рустам Минниханов.

В мероприятии принимают участие более 600 спортсменов из 48 регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую область. Татарстан представят 24 лучника. Будет разыграно 32 комплекта наград.

Это четвертые по счету соревнования, до этого они проходили в Москве, Московской области и на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве места проведения выбран стадион «Ак Барс Арена».

Как отметил президент Федерации стрельбы из лука России Зоригто Манханов, подготовка к проведению турнира началась еще в феврале.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Уже четвертый год мы с вами встречаемся на различных аренах нашей необъятной страны. Стрельба из лука требует большой концентрации. Хотел бы пожелать, чтобы ваши стрелы летели в правильном направлении. Предлагаю всем вам и нам проголосовать за строительство этого спортивного центра, который будет площадкой для детей. Успехов, удачи и всего самого доброго, — обратился генпрокурор России Игорь Краснов.

— Приветствуем вас в Татарстане. Хочу выразить слова признательности за выбор нашей республики для проведения столь значимого турнира лично генеральному прокурору. Для нас большая честь принимать Кубок по стрельбе из лука. Это не просто спортивное состязание — это единство закона и спорта. Татарстан по праву гордится статусом спортивного центра России. У нас существует и развивается инфраструктура, соответствующая международным спортивным стандартам. Сегодня был дан старт строительству специализированного центра по стрельбе из лука. Это станет стимулом для развития этого вида спорта, — обратился к участникам раис Татарстана Рустам Минниханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сразу после официального приветствия на импровизированную сцену, организованную прямо посреди «Ак Барс Арены», вышли популярные российские артисты: Диана Анкудинова, Ваня Дмитриенко и Niletto. Завершилась церемония открытия исполнением гимна России, который спели юные артисты вместе с более чем 9000 зрителей.

Новый лукодром хотят сдать в 2026 году ко Дню Татарстана

Перед открытием Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России глава надзорного ведомства Игорь Краснов, раис Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта республики Владимир Леонов посетили школу олимпийского резерва по стрельбе из лука, где заложили первый камень в строительство лукодрома.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— И этот турнир, и новый комплекс точно дадут импульс для движения вперед. Сегодня на базе «Тасмы» занимаются порядка 220 ребят. С появлением этого объекта мы увеличим количество ребят, которые смогут заниматься стрельбой из лука, до тысячи человек. Я думаю, что в следующем году ко Дню республики [сдадим], — заявил журналистам Леонов.

Напомним, соревнования проходят в Казани 22—26 сентября. Так, 25 сентября пройдут турниры за «бронзу», а 26 сентября определят победителей, после чего состоится церемония награждения и закрытия.

Дмитрий Зайцев