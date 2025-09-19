Горьковская магистраль обработала более 3,2 млн тонн грузов с начала года

Лидером по объему перевалки стала Тихорецкая станция

Фото: Руслан Ишмухаметов

За первые восемь месяцев 2025 года терминалы Горьковской железной дороги обработали более 3,2 млн тонн различных грузов. Об этом сообщили в Минтрансе.

Среди ключевых станций по объему перевалки выделяются Тихорецкая с показателем 494,2 тыс. тонн, Доскино — 401,3 тыс. тонн, Муром — 355 тыс. тонн. Меньше всего грузов прошло через станцию Ижевск — 170,1 тыс. тонн.

Пассажиропоток Горьковской железной дороги составил 12 млн человек за прошедший летний сезон. В направлении Казани поездами воспользовались 226 тыс. пассажиров. Недавно стало известно, что магистраль интегрирует электрички в систему общественного транспорта Татарстана.

Наталья Жирнова