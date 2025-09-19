Горьковская магистраль интегрирует электрички в систему общественного транспорта Татарстана

Проект предусматривает возможность оплаты проезда в пригородных поездах и городском транспорте через единое мобильное приложение

Фото: Максим Платонов

Горьковская магистраль представила пилотный проект по интеграции пригородного железнодорожного сообщения и городского наземного транспорта в единую систему. Презентация состоялась в рамках международного форума Kazan Digital Week.

Проект предусматривает возможность оплаты проезда в пригородных поездах и городском транспорте через единое мобильное приложение «ПроТранспорт+», используя технологию геолокации. Эта технология, успешно зарекомендовавшая себя на маршруте Казань — Аэропорт, позволяет автоматически рассчитывать стоимость проезда на основе данных о перемещениях пользователя.

Новая система позволит пассажирам планировать мультимодальные маршруты, отслеживать движение транспорта в режиме реального времени и получать необходимую информацию о поездке.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Мы хотим, чтобы получился качественный продукт в области городской пассажирской мобильности. Чтобы все билеты пассажир мог найти в одном приложении, и поездка внутри региона была для него простой и комфортной, — отметила гендиректор «РЖД-Цифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова.

По данным Горьковской магистрали, рост пассажиропотока в пригородных поездах по сравнению с 2022 годом составил 20%, а всего с начала года перевезено более 6 млн пассажиров.

Рената Валеева