Горьковская магистраль интегрирует электрички в систему общественного транспорта Татарстана
Горьковская магистраль представила пилотный проект по интеграции пригородного железнодорожного сообщения и городского наземного транспорта в единую систему. Презентация состоялась в рамках международного форума Kazan Digital Week.
Проект предусматривает возможность оплаты проезда в пригородных поездах и городском транспорте через единое мобильное приложение «ПроТранспорт+», используя технологию геолокации. Эта технология, успешно зарекомендовавшая себя на маршруте Казань — Аэропорт, позволяет автоматически рассчитывать стоимость проезда на основе данных о перемещениях пользователя.
Новая система позволит пассажирам планировать мультимодальные маршруты, отслеживать движение транспорта в режиме реального времени и получать необходимую информацию о поездке.
— Мы хотим, чтобы получился качественный продукт в области городской пассажирской мобильности. Чтобы все билеты пассажир мог найти в одном приложении, и поездка внутри региона была для него простой и комфортной, — отметила гендиректор «РЖД-Цифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова.
По данным Горьковской магистрали, рост пассажиропотока в пригородных поездах по сравнению с 2022 годом составил 20%, а всего с начала года перевезено более 6 млн пассажиров.
