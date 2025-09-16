12 млн пассажиров перевезли за лето по Горьковской железной дороге

Больше всего ездили в Нижний Новгород и Москву

Фото: Реальное время

Горьковская железнодорожная магистраль с 1 июня по 31 августа 2025 года обслужила почти 12 миллионов пассажиров поездами дальнего следования и пригородного сообщения. Об этом сообщает пресс-центр Минтранса Татарстана.

Пригородным сообщением воспользовались около 9 млн человек, что соответствует показателям прошлого года. Поезда дальнего следования перевезли почти 3 млн пассажиров, показав рост на 0,6%.

Наибольшей популярностью среди пассажиров пользовались маршруты между Москвой и Нижним Новгородом. В направлении Казани поездами воспользовались 226 тыс. пассажиров.

Наталья Жирнова